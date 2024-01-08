В Кузбассе с разницей в несколько минут произошло сразу 4 ДТП, есть пострадавшие

Четыре аварии с восемью автомобилями произошли друг за другом с разницей в несколько минут на трассе в Кемеровской области. В результате пострадало два человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, днём в понедельник, 8 января, на 121-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк водитель "рено" не справился с управлением и съехал в кювет. После этого неравнодушные участники движения остановились на обочине, чтобы ему помочь. Далее на подъезде к этому участку дороги столкнулось сразу несколько машин.

"Видя, что впереди затруднён проезд из-за ДТП, водитель грузовика "Шакман" снизил скорость. Следовавшие за ним автомобили "Черри-Тигго", "Тойота- Калдина", "Фольксваген-Туарег" и "Тойота-Камри" в сложных погодных условиях не приняли меры, которые позволили бы обеспечить безопасность дорожного движения, в результате совершили столкновения с двигавшимися впереди транспортными средствами, а также стоявшими на обочине автомобилями", — говорится в сообщении ГИБДД.