СМИ узнали, откроет ли Финляндия КПП на границе с Россией после 14 января

Власти Финляндии, скорее всего, не откроют контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января, пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве. На этой неделе кабмин страны должен заняться решением данного вопроса.

По данным источников газеты, "позиция правительства не изменилась". Власти Финляндии по-прежнему не хотят открывать КПП "при условии, что будут найдены юридические основания для этого решения".

Напомним, в конце ноября Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. 14 декабря финны возобновили работу двух погранпереходов, однако, как потом выяснилось, всего на сутки — КПП закрыли до 14 января. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.