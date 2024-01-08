Регион

Уведомления отключены

8 января, 18:52

Жители Белгорода сообщили о взрывах, предварительно, работает ПВО

Жители Белгорода сообщают о звуках взрывов в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО), пишет SHOT.

Кроме того, взрывы слышали и жители города Шебекино. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Несколько минут назад в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели
ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели

С конца прошлого года Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. 2 января погиб ещё один житель, 11 человек пострадало.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров