Жители Белгорода сообщили о взрывах, предварительно, работает ПВО
Жители Белгорода сообщают о звуках взрывов в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО), пишет SHOT.
Кроме того, взрывы слышали и жители города Шебекино. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Несколько минут назад в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. 2 января погиб ещё один житель, 11 человек пострадало.
ТАСС / Павел Колядин