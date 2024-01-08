Жители Белгорода сообщили о взрывах, предварительно, работает ПВО

Жители Белгорода сообщают о звуках взрывов в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО), пишет SHOT.

Кроме того, взрывы слышали и жители города Шебекино. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.