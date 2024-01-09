Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 180
В Японии количество жертв мощных землетрясений, которые произошли в начале года, увеличилось до 180 человек, 120 числятся пропавшими, а 565 считаются пострадавшими. Это подтверждают сведения, обнародованные властями префектуры Исикава.
В самой префектуре полностью или частично разрушено минимум 1370 домов, а пожарами уничтожено более 300 построек. Примечательно, что с 1 января в Японии случилось свыше 1200 землетрясений, что превышает общее число подземных толчков в стране за последние три с половиной года. По данным сейсмологов, афтершоки будут продолжаться в регионе на протяжении недели. Магнитуда новых землетрясений может быть выше 7.
Напомним, в первый день этого года в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье была объявлена угроза цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца даже пришлось остановить движение поездов. Кроме того, тысячи домов остались без электричества.
ТАСС / AP