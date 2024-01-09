Город Пролетарск в Ростовской области остался без воды из-за аварии

Город Пролетарск Ростовской области временно остался без воды из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", — написал он в телеграм-канале.