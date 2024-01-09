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Уведомления отключены

9 января, 07:51

Город Пролетарск в Ростовской области остался без воды из-за аварии

Город Пролетарск Ростовской области временно остался без воды из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", — написал он в телеграм-канале.

По данным "Донэнерго", утром 9 января технологическое нарушение в сети 10 кВ также привело к частичному отключению на 28 улицах Пролетарска. В городе проживает около 19 тысяч человек.

В Подмосковье три человека задержаны после отключения отопления
В Подмосковье три человека задержаны после отключения отопления

Напомним, что массовые отключения света, воды и тепла произошли в ряде регионов России за последние дни. Так, самая серьёзная ситуация была в подмосковном Подольске. Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей города остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Александра Вишнякова
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