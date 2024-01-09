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9 января, 09:29

Очередное мощное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Японии

Новое мощное землетрясение произошло у берегов японского острова Хонсю. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 6,0.

Эпицентр располагался в 98 километрах от города Дзёэцу (префектура Ниигата), где проживает около 204 тысяч человек. Угроза цунами не объявлялась.

В Японии через 5 дней после землетрясения в разрушенном доме нашли живую женщину
В Японии через 5 дней после землетрясения в разрушенном доме нашли живую женщину

Напомним, что в первый день 2024 года в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье была объявлена угроза цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В результате разрушений погибло более 200 человек. Больше всего жертв в городах Судзу и Вадзима.

Обложка ©

Getty Images / Tomohiro Ohsumi

Александра Вишнякова
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