Очередное мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Японии
Новое мощное землетрясение произошло у берегов японского острова Хонсю. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 6,0.
Эпицентр располагался в 98 километрах от города Дзёэцу (префектура Ниигата), где проживает около 204 тысяч человек. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, что в первый день 2024 года в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье была объявлена угроза цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В результате разрушений погибло более 200 человек. Больше всего жертв в городах Судзу и Вадзима.
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