Милонов призвал ужесточить надзор за нарушением морали со стороны публичных личностей
Депутат Милонов: КоАП и УК РФ нужно дополнить после выходки солиста "Щенков"
Административный и Уголовный кодексы необходимо дополнить статьями за нарушение общественной морали со стороны публичных персон. Такое мнение высказал депутат Госдум Виталий Милонов после недавнего "голого" перфоманса фронтмена группы "Щенки" во время концерта.
"Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий", — заявил парламентарий в беседе с RT.
При этом Милонов допустил, что наказания за подобные деяния не должны быть слишком серьёзными, однако подчеркнул, что такие выходки не должны оставаться без внимания общественности и властей.
Напомним, на последнем концерте группы "Щенки" её солист Максим Моисеев вышел на сцену петербургского клуба в одном носке. Перфоманс связан с недавней выходкой рэпера Vacio (Николай Васильев) — одного из гостей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор". После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Несмотря на то, что музыкант уже принёс извинения за выходку, 6 января его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство. Примечательно, что повторивший его перфоманс Максим Моисеев также находится в спецприёмнике после того, как его задержали в аэропорту Пулково.
ТАСС / Новодережкин Антон