Милонов призвал ужесточить надзор за нарушением морали со стороны публичных личностей

Административный и Уголовный кодексы необходимо дополнить статьями за нарушение общественной морали со стороны публичных персон. Такое мнение высказал депутат Госдум Виталий Милонов после недавнего "голого" перфоманса фронтмена группы "Щенки" во время концерта.

"Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий", — заявил парламентарий в беседе с RT.