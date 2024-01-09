Жители Электростали греются от разведённого на улице костра, в квартирах — около 10 градусов
Жители подмосковной Электростали развели костёр прямо на улице, чтобы согреться
Жителям подмосковной Электростали пришлось разводить костёр прямо на улице, чтобы согреться. В некоторых домах отопления нет уже почти месяц, а температура в квартирах опустилась почти до десяти градусов. Спасти положение люди пытаются при помощи двух, а то и больше обогревателей, но теплее от этого не становится. На окнах квартир лёд, а прямо в квартирах у жильцов идёт пар изо рта от низкой температуры, им приходится ходить в двух штанах.
Жителям подмосковной Электростали пришлось развести костёр прямо на улице, чтобы согреться. Видео © SHOT
В итоге они вышли на улицу и прямо там развели костёр, чтобы обратить внимание местных властей на проблему.
"Город Электросталь, восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов, находиться невозможно. Замерзаем!" — рассказала одна из участниц массового обогрева.
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сложная ситуация с отоплением складывается и в подмосковной Балашихе, в том числе в микрорайоне Ольгино. Больше всего обращений фиксируется от жителей улиц Рождественской, Граничной, Струве и Шестой. Данные дома обеспечивает теплом котельная "Мособлэнергогаза".
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