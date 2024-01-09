Жители Электростали греются от разведённого на улице костра, в квартирах — около 10 градусов

Жителям подмосковной Электростали пришлось разводить костёр прямо на улице, чтобы согреться. В некоторых домах отопления нет уже почти месяц, а температура в квартирах опустилась почти до десяти градусов. Спасти положение люди пытаются при помощи двух, а то и больше обогревателей, но теплее от этого не становится. На окнах квартир лёд, а прямо в квартирах у жильцов идёт пар изо рта от низкой температуры, им приходится ходить в двух штанах.