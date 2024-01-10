Восемь человек погибли в ходе массовых беспорядков в Эквадоре
Обстановка на улицах города Гуаякиль в Эквадоре 9 января. Обложка © Getty Images / Romina Duarte / Agencia Press South
В результате массовых беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль погибло восемь человек. Об этом сообщили во вторник местные власти.
"Есть данные о восьми погибших, двух раненых, двух сгоревших автомобилях, двух сгоревших мотоциклах, одном огнестрельном ранении полицейского", — рассказал представитель силового блока на пресс-конференции.
В настоящее время в Эквадоре происходят массовые беспорядки после побега из тюрем лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. В числе 39 сбежавших бандитов, в частности, лидер преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико, а также Адольфо Масиас по прозвищу Фито. Преступники не только терроризируют местных жителей и полицейских, но и захватывают заложников. Так, 9 января вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television и в прямом эфире захватили ведущих, однако спустя время их спасли. В стране в связи с ситуацией введён режим "внутреннего вооружённого конфликта".