В России хотят снабжать южнокорейцев альтернативой собачатины
Учёный Ким: Козлятина является альтернативой собачатине для южнокорейцев
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В Южной Корее запретили есть собак, однако некоторые граждане не хотят отказываться от этой национальной традиции. Оказалось, даже для консервативно настроенных людей есть альтернатива — козье мясо. Подробнее об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
"В последнее время в Южной Корее получило распространение потребление козлятины. Говорят, что если правильно приготовить, то по вкусу она очень напоминает собачье мясо. Поэтому в Южной Корее стали сейчас плодиться рестораны, где подают козлятину, и все те, кто привык есть собачье мясо, могут перейти на козлятину", — отметил он в беседе с RuNews24.
Однако популяризация козлятины в Южной Корее может обернуться сложностями, так как там не будет возможности выращивать этих животных в таком количестве, чтобы удовлетворить потребности. Кроме того, эксперт указал, что, когда козы едят траву, они не срезают её, как коровы, а выдёргивают, поэтому там, где прошлись эти парнокопытные, не растёт зелень.
"И на территории страны в 100 тысяч квадратных метров на 52 миллиона человек козоводство не получит большого размаха. Им придётся покупать козлятину за границей или как-то приобретать земли и заниматься на них козоводством", — добавил специалист.
Ким считает, что в данном случае можно поступить следующим образом: в России развивать козоводство на неиспользуемых сельским хозяйством территориях, самим употреблять молоко, делать сыр, а мясо отправлять корейцам. По его мнению, такой вариант будет выгоден для двух стран.
Напомним, о намерении принять законопроект, запрещающий есть собак, стало известно в ноябре 2023 года. По мнению корейского депутата Ю Ый Дона, употребление собачатины идёт вразрез с возрастающей популярностью этих животных в качестве питомцев. Также он отмечал, что гастрономический обычай вредит международному имиджу страны. А 9 января стало известно, что парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Он касается разведения, забоя животных в целях употребления в пищу и распространения их мяса в коммерческих целях.