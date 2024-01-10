В России хотят снабжать южнокорейцев альтернативой собачатины

В Южной Корее запретили есть собак, однако некоторые граждане не хотят отказываться от этой национальной традиции. Оказалось, даже для консервативно настроенных людей есть альтернатива — козье мясо. Подробнее об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

"В последнее время в Южной Корее получило распространение потребление козлятины. Говорят, что если правильно приготовить, то по вкусу она очень напоминает собачье мясо. Поэтому в Южной Корее стали сейчас плодиться рестораны, где подают козлятину, и все те, кто привык есть собачье мясо, могут перейти на козлятину", — отметил он в беседе с RuNews24.

Однако популяризация козлятины в Южной Корее может обернуться сложностями, так как там не будет возможности выращивать этих животных в таком количестве, чтобы удовлетворить потребности. Кроме того, эксперт указал, что, когда козы едят траву, они не срезают её, как коровы, а выдёргивают, поэтому там, где прошлись эти парнокопытные, не растёт зелень.

"И на территории страны в 100 тысяч квадратных метров на 52 миллиона человек козоводство не получит большого размаха. Им придётся покупать козлятину за границей или как-то приобретать земли и заниматься на них козоводством", — добавил специалист.

Ким считает, что в данном случае можно поступить следующим образом: в России развивать козоводство на неиспользуемых сельским хозяйством территориях, самим употреблять молоко, делать сыр, а мясо отправлять корейцам. По его мнению, такой вариант будет выгоден для двух стран.