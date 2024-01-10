Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии. Соответствующий указ появился на сайте епархии.

"Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы", — сказано в документе, датированном 3 января.