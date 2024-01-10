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10 января, 17:07

Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии. Соответствующий указ появился на сайте епархии.

"Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы", сказано в документе, датированном 3 января.

Вместо него настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах стал протоиерей Андрей Ткачёв. Он освобождён от служения в храме святителя Василия Великого — патриаршем подворье в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.

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А ранее Лайф рассказывал, что патриарх Кирилл заявил об обнаружении иконы Казанской Божией Матери XVI века, перед которой молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Глава РПЦ пообещал передать святыню в Казанский храм на Красной площади в Москве. По словам патриарха, икону помог вернуть в храм выдающийся искусствовед.

Обложка ©

hram-troicy.prihod.ru / диакон Андрей Радкевич

Андрей Бражников
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