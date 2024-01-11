Власти Финляндии объявили о продлении закрытия КПП на границе с РФ ещё на месяц
Глава Минсельхоза Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми ещё месяц
Финские власти закроют ещё на месяц контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом заявила министр лесного и сельского хозяйства Финляндии, кандидат в президенты от христианских демократов Сари Эссайя.
Ранее местное издание Helsingin Sanomat анонсировало решение правительства страны, отметив, что для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий. Официально объявить о продлении закрытия границ планируется в четверг, 11 января.
"В этом случае могу подтвердить информацию, которая стала доступна общественности", — приводит слова главы финского министерства общественный вещатель Yle.
По данным журналистов, КПП продолжат оставаться закрытыми до 14 февраля.
Как сообщал Лайф, в ноябре власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией. Поводом для недружественного шага Хельсинки стала якобы "ситуация с мигрантами". Позже, 14 декабря, финны возобновили работу двух погранпереходов, однако, как потом выяснилось, всего на сутки, затем КПП закрыли до 14 января. 9 января глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что власти страны не станут возобновлять работу КПП на границе с Россией после 14 января. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
ТАСС / AP / Vesa Moilanen