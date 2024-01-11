Власти Финляндии объявили о продлении закрытия КПП на границе с РФ ещё на месяц

Финские власти закроют ещё на месяц контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом заявила министр лесного и сельского хозяйства Финляндии, кандидат в президенты от христианских демократов Сари Эссайя.

Ранее местное издание Helsingin Sanomat анонсировало решение правительства страны, отметив, что для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий. Официально объявить о продлении закрытия границ планируется в четверг, 11 января.

"В этом случае могу подтвердить информацию, которая стала доступна общественности", — приводит слова главы финского министерства общественный вещатель Yle.