Подросток-наркоман сжёг паспорт жительницы Брянска из-за денежного долга

Двое подростков сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей. Девушка заняла деньги у 17-летнего Даниила в конце прошлого года, оставив ему документ в качестве залога. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Подростки сожгли паспорт жительницы Брянска. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, девушка не вернула средства в положенный срок, поэтому Даниил с другом решили сжечь её паспорт. Видео они выложили в Интернете, предупредив, что так будет со всеми должниками. Позже ролик увидели правоохранители, они задержали подростков.

При задержании оказалось, что Даниил, которому уже исполнилось 18 лет, находился в состоянии наркотического опьянения. Его поместили в камеру за употребление запрещённых веществ. Кроме того, на него составили протокол за пропаганду экстремистской организации АУЕ* в соцсетях. Второму автору ролика грозит уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. Парень ещё не достиг совершеннолетия, поэтому его забрали из полиции родители. "Пироманам" грозит до одного года лишения свободы.

Правоохранители также установили, что владелица сожжённого паспорта отдала подросткам просроченный документ, тогда как действующий остался при ней.