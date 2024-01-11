В Донецке решили не оборудовать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

В Донецке купели для крещенских купаний не будут оборудовать из-за частых обстрелов города со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут", — написал глава городской администрации в телеграм-канале.