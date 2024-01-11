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11 января, 13:28

В Донецке решили не оборудовать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

Кулемзин: Крещенские купели не будут оборудованы в Донецке из-за атак ВСУ

В Донецке купели для крещенских купаний не будут оборудовать из-за частых обстрелов города со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут", — написал глава городской администрации в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества. Под огнём находился Будëнновский район города, также сообщалось о нескольких прилëтах в центре. Под обстрел попало в том числе и здание больницы, пострадали три пациента.

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LIFE / Эмин Калантаров

Александра Мышляева
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