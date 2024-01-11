"Есть вопросы": Зеленский обратился к бежавшим за рубеж украинцам
Зеленский: К уехавшим за границу украинцам призывного возраста есть вопросы
К незаконно уехавшим за границу украинцам призывного возраста имеются вопросы. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский, его цитирует издание "Страна.ua".
"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — заявил Зеленский в ответ на вопрос о том, должны ли власти Эстонии депортировать военнообязанных украинцев соответствующей возрастной категории.
По его мнению, укрывшиеся от вооружённого конфликта в Прибалтике граждане Незалежной должны вернуться на родину. А если они призывного возраста, то их долг — помогать Украине.
Как сообщал Лайф, 10 января Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики. На повестке была интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности. Далее он отправился в Таллин. В день визита Зеленского небо над городом решили закрыть, воздушные цели приказано сбивать. К слову, во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой глава киевского режима заявил, что согласно его "украинской интуиции" с Россией якобы можно справиться, если продолжить борьбу. Услышав это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вызвать ему санитаров.
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