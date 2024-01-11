"Есть вопросы": Зеленский обратился к бежавшим за рубеж украинцам

К незаконно уехавшим за границу украинцам призывного возраста имеются вопросы. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский, его цитирует издание "Страна.ua".

"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — заявил Зеленский в ответ на вопрос о том, должны ли власти Эстонии депортировать военнообязанных украинцев соответствующей возрастной категории.