В США испугались последствий из-за раскола между Зеленским и Залужным

Чиновники в США опасаются замедления разработки стратегии ВСУ на 2024 год из-за раскола между Зеленским и Залужным. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

"Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены разногласиями между Зеленским и его командующим армией Валерием Залужным, которые замедляют усилия по выработке новой стратегии", — говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время украинские военные разрабатывают полный спектр вариантов на текущий год, тогда как Штаты намерены определить, "как они могут наилучшим образом согласовать свою поддержку" в отношении Незалежной. В статье также говорится: союзники Украины надеются, что американская сторона поставит новый пакет помощи Киеву к февралю.