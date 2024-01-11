В США испугались последствий из-за раскола между Зеленским и Залужным
Bloomberg: Раскол между Зеленским и Залужным вредит разработке стратегии ВСУ
Чиновники в США опасаются замедления разработки стратегии ВСУ на 2024 год из-за раскола между Зеленским и Залужным. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
"Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены разногласиями между Зеленским и его командующим армией Валерием Залужным, которые замедляют усилия по выработке новой стратегии", — говорится в сообщении.
По информации издания, в настоящее время украинские военные разрабатывают полный спектр вариантов на текущий год, тогда как Штаты намерены определить, "как они могут наилучшим образом согласовать свою поддержку" в отношении Незалежной. В статье также говорится: союзники Украины надеются, что американская сторона поставит новый пакет помощи Киеву к февралю.
Напомним, что противостояние Владимира Зеленского и Валерия Залужного началось именно со скандального интервью главкома ВСУ журналу The Econimist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. С его мнением не согласился Зеленский, он объявил планы наступления на 2023-й и 2024 год. Со временем накал страстей между ними лишь усилился, и теперь стороны обмениваются взаимными претензиями. В частности, недавно Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов, а также опроверг его слова о просьбе ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек.