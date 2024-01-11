В штабе Путина в Петербурге прошёл мастер-класс по плетению маскировочных сетей
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО прошёл в избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина. Участники акции рассказали, что такие камуфляжные приспособления необходимы военным, которые защищают страну.
"Честно признаюсь как участник СВО — это необходимая вещь… Это расходный материал, он нужен, он спасает жизни", — рассказал сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Евгений Шувалов телеканалу "Санкт-Петербург".
Такие мастер-классы проводятся в вузах, отделениях партии "Единой России" и в культурно-досуговых центрах. Любой желающий может помочь фронту. Организаторы акции рассказали, что маскировочные сети, сделанные волонтёрами, вместе с гуманитарным грузом отправят в ближайшее время.
"Сегодня мы делаем белый цвет, нужно максимально быстро отправить на передовую. Мы должны сделать эту работу за троих, закрыть те потребности, в которых нуждается фронт", — отметил активист региональной общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Андрей Блинов.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца, он уже подал документы в Центризбирком. На данный же момент продолжается сбор подписей в поддержку Путина, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за 300 тысяч: на 8 января было собрано уже более 1,3 миллиона.
Телеканал "Санкт-Петербург"