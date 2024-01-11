В штабе Путина в Петербурге прошёл мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО прошёл в избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина. Участники акции рассказали, что такие камуфляжные приспособления необходимы военным, которые защищают страну.

"Честно признаюсь как участник СВО — это необходимая вещь… Это расходный материал, он нужен, он спасает жизни", — рассказал сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Евгений Шувалов телеканалу "Санкт-Петербург".

Такие мастер-классы проводятся в вузах, отделениях партии "Единой России" и в культурно-досуговых центрах. Любой желающий может помочь фронту. Организаторы акции рассказали, что маскировочные сети, сделанные волонтёрами, вместе с гуманитарным грузом отправят в ближайшее время.

"Сегодня мы делаем белый цвет, нужно максимально быстро отправить на передовую. Мы должны сделать эту работу за троих, закрыть те потребности, в которых нуждается фронт", — отметил активист региональной общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Андрей Блинов.