Как распознать жадного человека, отношения с которым разрушат вашу жизнь: 4 особенности

Привычки, навязанные бедностью в детстве, остаются с человеком навсегда. Даже если тот улучшил материальное положение. Они, как пиявки, сосут нервы и деньги. Однако не всегда жадность во взрослом возрасте — это результат голодного отрочества, некоторые взрастили это качество в себе сами. Нужно понимать, что скупость не только отталкивает других людей, но и сильно мешает жить самому её обладателю, несмотря на то что он сам никогда не признаёт этого. Как же отличить бережливого человека от жадного? И какие паттерны поведения наиболее характерны для последнего?

1. Над златом чахнет

Как определить скупого человека по его привычкам. Фото © Shutterstock

Чрезмерное накопление ресурсов — одна из наиболее распространённых привычек, выдающих жадного человека. Скупые люди часто пытаются накопить как можно больше, просто чтобы было. Жадные личности могут отдавать предпочтение материальному, а не значимому опыту или отношениям. Стоит отметить, что такое поведение "жадины-говядины", не желающей расставаться со "своей прелестью", может быть вызвано тревогой и желанием обрести чувство безопасности.

2. Во всех бедах привык винить партнёра

По каким признакам можно распознать жадного человека. Фото © Shutterstock

Например, жадная женщина может говорить своему мужчине, что тот мало зарабатывает, что она вынуждена на всём экономить, чтобы хоть как-то выживать в таком непростом финансовом положении. Такие отношения сопровождаются частыми ссорами. Обвинения также могут быть не только на почве денег. Если человек не признаёт свою вину и перекладывает ответственность на другого — стоит присмотреться: а не скупердяй ли рядом с вами?

3. Не благодарит за помощь и подарки

4 привычки, которые с головой выдают жадного человека. Фото © Shutterstock

Жадный человек никогда не поблагодарит вас за подарки. Присмотритесь, есть ли в вашем окружении такие люди. Если найдёте, держитесь в стороне, ведь они постоянно будут пользоваться проявленной к ним добротой. Как бы вы ни старались сделать этих эгоистов счастливыми, им всегда будет мало, ведь ко всему прочему у этих личностей совершенно нет ни стыда ни совести.

4. Часто ходит в гости

Эти поступки и повадки выдают ужасную жадину. Фото © Shutterstock

К себе жадный человек мало кого приглашает, а если и зовёт, то только в самом крайнем случае. А вот он будет частенько напрашиваться в гости, приходить без приглашения и предупреждения. Разумеется, гостеприимные хозяева предложат и чай, и какой-нибудь перекус.