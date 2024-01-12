Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Шойгу пришёл с проверкой на завод по сборке крылатых ракет Х-31 и Х-69 в Подмосковье

Российским самолётам запретили летать над Йеменом

Песков: В США начали задаваться вопросом, куда тратятся деньги для Украины

В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным

В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР, два человека погибли

В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

В МИД РФ осудили удары США по Йемену

Россия и Китай в 2023 году поставили новый рекорд по товарообороту

Россия запросила на 12 января заседание СБ ООН из-за ударов по Йемену

Чёрные ткани на зеркалах и горящая свеча: Малый театр утопает в цветах от скорбящих поклонников Юрия Соломина

Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине

12 января, 10:09
Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Коллеги и поклонники народного артиста СССР Юрия Соломина, скончавшегося накануне, несут цветы в Малый театр в Москве, где актёр занимал должность художественного руководителя на протяжении 35 лет. Лайф публикует кадры.

Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр, которым руководил Юрий Соломин. Видео © LIFE

Церемония прощания с артистом состоится 15 января. Но уже сейчас в холле театра установлены портреты Юрия Мефодьевича с чёрной лентой. Зрительский вход открыт с 11:00 для возложения цветов к портрету Соломина в нижнем фойе. В тетради можно оставить соболезнования. Зеркала прикрыты чёрными тканями, а под афишей у входа зажгли свечу. С утра не прекращается поток цветов от преданных поклонников и товарищей по работе.

Наследство актёра: Что оставил правнукам легендарный худрук Малого театра Соломин
Наследство актёра: Что оставил правнукам легендарный худрук Малого театра Соломин

Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. 9 января его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни. Соломин известен по фильмам "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и другим.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!