Чёрные ткани на зеркалах и горящая свеча: Малый театр утопает в цветах от скорбящих поклонников Юрия Соломина

Церемония прощания с артистом состоится 15 января. Но уже сейчас в холле театра установлены портреты Юрия Мефодьевича с чёрной лентой. Зрительский вход открыт с 11:00 для возложения цветов к портрету Соломина в нижнем фойе. В тетради можно оставить соболезнования. Зеркала прикрыты чёрными тканями, а под афишей у входа зажгли свечу. С утра не прекращается поток цветов от преданных поклонников и товарищей по работе.