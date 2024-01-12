Чёрные ткани на зеркалах и горящая свеча: Малый театр утопает в цветах от скорбящих поклонников Юрия Соломина
Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине
Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр в память о Юрии Соломине. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Коллеги и поклонники народного артиста СССР Юрия Соломина, скончавшегося накануне, несут цветы в Малый театр в Москве, где актёр занимал должность художественного руководителя на протяжении 35 лет. Лайф публикует кадры.
Коллеги и поклонники несут цветы в Малый театр, которым руководил Юрий Соломин. Видео © LIFE
Церемония прощания с артистом состоится 15 января. Но уже сейчас в холле театра установлены портреты Юрия Мефодьевича с чёрной лентой. Зрительский вход открыт с 11:00 для возложения цветов к портрету Соломина в нижнем фойе. В тетради можно оставить соболезнования. Зеркала прикрыты чёрными тканями, а под афишей у входа зажгли свечу. С утра не прекращается поток цветов от преданных поклонников и товарищей по работе.
Напомним, в ноябре 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин перенёс инсульт, у актёра парализовало левую сторону тела. 9 января его выписали из больницы. Директор Малого театра Тамара Михайлова тогда рассказывала, что Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо. Но 11 января пришла трагическая весть: артист скончался на 89-м году жизни. Соломин известен по фильмам "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и другим.