Никас Сафронов раскрыл последнюю волю Юрия Соломина Художник Сафронов рассказал, что Соломин хотел покоиться рядом с могилой супруги 12 января, 16:52 Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист СССР Юрий Соломин безумно любил свою супругу Ольгу, и её смерть в 2019 году сильно его подкосила. Об этом рассказал художник Никас Сафронов, комментируя сайту MK.ru трагическую новость о кончине артиста, с которым дружил более 30 лет.

"Я их часто видел вместе с супругой. Кстати, он всегда говорил, что хочет покоиться рядом с нею, — это была его воля. И очень хорошо, что родные это последнее желание великого артиста исполнили", — поделился художник.

Сафронов запомнил Юрия Мефодьевича как открытого, вежливого и доброжелательного человека, который на предложение написать его портрет ответил: "Я этого не достоин". Однажды художник пригласил Соломина в свою мастерскую и уже там уговорил попозировать.

По мнению Сафронова, здоровье актёра сильно ухудшилось после ухода из жизни супруги, но он держался благодаря близким и любимой работе, хотя руководство театром отнимало силы и требовало высокой степени ответственности. С женой Соломин познакомился ещё в театральном училище и всегда говорил друзьям, что женится только один раз в жизни.

"Она была с ним единым целым. Когда её не стало, как будто какая-то его часть умерла вместе с нею… Для Юры это был страшный удар, конечно", — резюмировал художник.

Авторы Татьяна Миссуми