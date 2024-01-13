"Самый добрый военком" из мема станет зампредом Забайкалья
"Добрый военком" Николай Захаров назначен вице-премьером Забайкальского края
"Самый добрый военком" из мема. Обложка © Wikipedia
Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров, который известен в Сети как герой мема "Самый добрый военком", назначен на пост вице-премьера Забайкалья. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в беседе с местным изданием "Чита.Ру".
По его данным, Захаров будет занимать должность зампредседателя правительства края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). В понедельник, 15 января, пройдёт оперативное совещание, в ходе которого его официально представят коллегам.
Фотография Николая Захарова, на которой он хитро улыбается в камеру, завирусилась более десяти лет назад. Тогда пользователи начали делать картинки с его изображением, добавляя различные смешные подписи: "Сынок, как там сессия?", "Слышал, ты в танчики начал играть?" и так далее.
А ранее Лайф рассказывал, как в мемы умеют известные личности. Например, в декабре 2023 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал смешную картинку о "солидарности" Запада с Украиной. А в октябре американский миллиардер Илон Маск затроллил Зеленского, который вечно клянчит деньги у США.