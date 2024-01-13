"Самый добрый военком" из мема станет зампредом Забайкалья

Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров, который известен в Сети как герой мема "Самый добрый военком", назначен на пост вице-премьера Забайкалья. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в беседе с местным изданием "Чита.Ру".

По его данным, Захаров будет занимать должность зампредседателя правительства края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). В понедельник, 15 января, пройдёт оперативное совещание, в ходе которого его официально представят коллегам.

Мем с военкомом Николаем Захаровым. Фото © Memepedia

Мем с военкомом Николаем Захаровым. Фото © Memepedia

Мем с военкомом Николаем Захаровым. Фото © Memepedia