Полковник ВСУ назвал провальным договор Киева и Лондона о гарантиях безопасности

Соглашение, которое Киев и Лондон заключили во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в столицу Украины, стало абсолютным провалом для Незалежной. Такое заявление сделал отставной полковник ВСУ Роман Свитан в интервью для ютуб-канала "Фабрика новин".

"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — заявил бывший военный.