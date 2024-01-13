Регион

Уведомления отключены

13 января, 14:21

Полковник ВСУ назвал провальным договор Киева и Лондона о гарантиях безопасности

Экс-полковник ВСУ Свитан назвал новый договор Киева и Лондона провалом

Соглашение, которое Киев и Лондон заключили во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в столицу Украины, стало абсолютным провалом для Незалежной. Такое заявление сделал отставной полковник ВСУ Роман Свитан в интервью для ютуб-канала "Фабрика новин".

"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", заявил бывший военный.

По его словам, ключевая часть документа, которая необходима для активации соглашения, основана на непрозрачном пункте о "новой агрессии России". Такая формулировка вполне может допускать вариант, в котором при завершении текущего конфликта территориальные потери Украины будут закреплены и признаны на международном уровне, считает Свитан.

"Объявление войны России": Медведев предостерёг Сунака от опасного шага в Киеве
"Объявление войны России": Медведев предостерёг Сунака от опасного шага в Киеве

Напомним, 12 января Риши Сунак посетил Киев. Вместе с Владимиром Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, согласно которому обязательства Лондона будут действовать до вступления Украины в НАТО. В Лондоне это соглашение даже назвали "историческим", однако в Раде его поставили под сомнение.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров