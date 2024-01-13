Полковник ВСУ назвал провальным договор Киева и Лондона о гарантиях безопасности
Экс-полковник ВСУ Свитан назвал новый договор Киева и Лондона провалом
Соглашение, которое Киев и Лондон заключили во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в столицу Украины, стало абсолютным провалом для Незалежной. Такое заявление сделал отставной полковник ВСУ Роман Свитан в интервью для ютуб-канала "Фабрика новин".
"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — заявил бывший военный.
По его словам, ключевая часть документа, которая необходима для активации соглашения, основана на непрозрачном пункте о "новой агрессии России". Такая формулировка вполне может допускать вариант, в котором при завершении текущего конфликта территориальные потери Украины будут закреплены и признаны на международном уровне, считает Свитан.
Напомним, 12 января Риши Сунак посетил Киев. Вместе с Владимиром Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, согласно которому обязательства Лондона будут действовать до вступления Украины в НАТО. В Лондоне это соглашение даже назвали "историческим", однако в Раде его поставили под сомнение.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky