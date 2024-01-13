Помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, "утекает в чёрную дыру" по причине коррумпированности киевского режима. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Лондоне на тему визита британского премьер-министра Риши Сунака в Незалежную, состоявшегося 12 января.

"Симптоматично, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о неспособности Пентагона осуществлять эффективный мониторинг за передаваемыми Киеву вооружениями. Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную чёрную дыру?" — говорится в публикации.

В российской дипмиссии отметили, что тем средствам, которые власти Соединённого Королевства тратят на Украину, можно было бы найти лучшее применение. В частности, направить их на борьбу с терзающим страну многослойным кризисом стоимости жизни, массовой нелегальной миграцией, дефицитом энергии и проблемами системы здравоохранения.