Посольство РФ в Лондоне разоблачило настоящую цель поездки британского премьера в Киев
Посольство РФ в Лондоне: Помощь Великобритании Киеву утекает в чёрную дыру
Помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, "утекает в чёрную дыру" по причине коррумпированности киевского режима. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Лондоне на тему визита британского премьер-министра Риши Сунака в Незалежную, состоявшегося 12 января.
"Симптоматично, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о неспособности Пентагона осуществлять эффективный мониторинг за передаваемыми Киеву вооружениями. Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную чёрную дыру?" — говорится в публикации.
В российской дипмиссии отметили, что тем средствам, которые власти Соединённого Королевства тратят на Украину, можно было бы найти лучшее применение. В частности, направить их на борьбу с терзающим страну многослойным кризисом стоимости жизни, массовой нелегальной миграцией, дефицитом энергии и проблемами системы здравоохранения.
В посольстве также указали на то, что главной целью поездки Сунака является укрепление обрушившихся рейтингов находящихся у власти консерваторов в преддверии выборов в парламент королевства. Впрочем, отметили российские дипломаты, геополитические жесты на украинской сцене не являются гарантией спасения политической карьеры, что подтверждается примером предшественника Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании — отправленного в отставку Бориса Джонсона.
Напомним, 12 января Риши Сунак посетил Киев. Вместе с Владимиром Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, согласно которому обязательства Лондона будут действовать до вступления Украины в НАТО. В Лондоне это соглашение даже назвали "историческим", однако в Раде его поставили под сомнение.
ТАСС / EPA / NEIL HALL