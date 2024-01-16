Всемирный день "Битлз", День ледовара, Гордеев день: праздники и приметы 16 января Сегодня, 16 января, в России нет государственных праздников. Зато можно отметить несколько интересных неофициальных. Один из них посвящён легендарной музыкальной группе, второй — малоизвестной профессии, а два других — теме здорового питания. 15 января, 21:01 16 января отмечается Всемирный день "Битлз". Обложка © Getty Images / John Downing

Всемирный день "Битлз"

16 января в России и других странах отмечается праздник, посвящённый творчеству одной из самых популярных в мире музыкальных групп, — Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). Несколько фактов о нём. Это международный неформальный праздник.

Отмечается ежегодно 16 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате открытия клуба, где дебютировала группа.

Поклонники музыки "Битлз" в этот день проводят встречи, устраивают концерты.

16 января 1957 года в Ливерпуле, в 350 километрах от Лондона, открылся клуб Cavern. Он был оборудован в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны. На сцене там выступали в разных группах будущие участники "ливерпульской четвёрки" — Ричард Старки (Ринго Старр), Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Результатом стало их знакомство и решение создать новый музыкальный коллектив. Группа, сменив несколько названий, в апреле 1960 года стала называться The Beatles. Её первое выступление состоялось в клубе Cavern 9 февраля 1961 года.

В 1965 году впервые прозвучала песня Yesterday, которая стала самым известным творением четвёрки. В 1999 году она была признана в Британии лучшей песней века. В 1967 году The Beatles стали первым коллективом, выступление которого транслировали на весь мир по спутниковому телевидению. Увы, через три года, 10 апреля 1970 года, Пол Маккартни выступил с заявлением о распаде группы, так как в связи с "личными, деловыми и музыкальными разногласиями" не видит возможности продолжения её существования.

За время совместной работы участники "Битлз" создали около 250 песен, снялись в нескольких фильмах и телешоу. Джон Леннон был убит в 1980 году в Нью-Йорке фанатиком Марком Чепменом. Джордж Харрисон скончался от рака в 2001 году. Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают заниматься музыкой.

День ледовара

16 января отмечается День ледовара. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

16 января в России отмечается праздник, посвящённый одной из самых "морозных" профессий, — День ледовара. Рассказываем о нём. Это международный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 16 января.

Приурочен ко дню рождения "ледяного комбайна".

Как правило, на ледовой арене всё внимание зрителей приковано к спортсменам. Однако там работают и те, без кого выступление даже самого талантливого фигуриста или хоккеиста будет невозможно. Речь о ледоварах, которые формируют каток, на котором затем атлеты показывают чудеса владения телом.

"Варка" льда — процесс очень сложный, он занимает несколько дней. Нужно охладить основание до строго определённой температуры, залить его водой, окрасить лёд. Причём каждый из этих этапов может быть сам разбит на несколько мелких. Дата праздника выбрана по дню рождения (16 января 1901 года) американского инженера Фрэнка Замбони. Он изобрёл ресурфейсер — ледовый комбайн для восстановления льда на катках (а до тех пор заниматься этим приходилось вручную).

Сегодня спортсмены, тренеры, любители ледовых видов спорта могут поздравить ледоваров с их праздником и поблагодарить за вклад в спортивные победы.

День избавления мира от причудливых диет

16 января отмечается День избавления мира от причудливых диет. Фото © Shutterstock

16 января в России можно отметить забавный праздник — День избавления мира от причудливых диет (Rid the World of Fad Diet and Gimmicks Day). Вот что о нём известно. Это международный неофициальный праздник.

Придуман американской учёной Френси Берг (Francie Berg).

Отмечается ежегодно во вторник после второго воскресенья января.

В 2024 году выпадает на 16 января.

Цель — пропаганда здорового образа жизни, отказ от странных и опасных диет.

Многие люди, стремясь избавиться от лишнего веса, обрести стройную фигуру, начинают изводить себя различными — зачастую довольно странными и даже опасными — диетами. Обратить на это дополнительное внимание решила американский нутрициолог, профессор Университета Северной Дакоты Френси Берг. Она создала организацию Healthy Weight Network, чтобы пропагандировать здоровое питание, и предложила каждый год отмечать несколько неформальных праздников, посвящённых этой теме. Один из них — День избавления мира от причудливых диет.

Так, специалисты предупреждают, что один из самых опасных методов избавления от лишнего веса — приём жиросжигающих препаратов. Они быстро дают результат, но наносят непоправимый вред здоровью вплоть до летального исхода. Не менее рискованным является биохакинг, который сводится к изменению всех пищевых привычек. Нередко метод предполагает употребление лишь минеральной воды или других жидкостей.

Также вредны могут быть монодиеты. К ним относятся, например, гречневая и шоколадная. Такие режимы питания могут плохо отразиться на качестве кожи и состоянии здоровья в целом. Того же результата можно ожидать от лимонной, водной и низкокалорийной диет.

Что рекомендуют врачи, так это стараться питаться нормально, разнообразно, но не переедать: потреблять столько калорий, сколько способны потратить в течение дня. А ещё вести здоровый образ жизни: быть физически активными, высыпаться, стараться избегать стрессов.

Международный день горячей и острой пищи

16 января отмечается Международный день горячей и острой пищи. Фото © Shutterstock

Ещё один повод поговорить о здоровом питании — другой праздник, который можно отмечать в России 16 января. Речь о Международном дне горячей и острой пищи. Это интернациональный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 16 января.

Страна происхождения неизвестна.

Посвящён гурманам, которые любят съесть что-то погорячее и поострее.

Кто придумал отмечать Международный день горячей и острой пищи, уже не ясно. Не исключено, что появился этот забавный праздник в одной из стран, где употребление таких продуктов — норма. Например, в Китае или Корее.

Неслучайно день посвящён заодно горячей и острой пище. Не все знают, но за ощущение остроты на нашем языке отвечают температурные рецепторы. Они реагируют на особое вещество в составе продуктов — капсаицин. Это алкалоид, которого огромное количество, например, в перце чили. Капсаицин не является ядовитым и не наносит прямого вреда при попадании внутрь организма, однако при большой дозе может запускать реакции, которые способны нанести вред.

Так, врачи предупреждают, что частое употребление острых блюд может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Могут развиться жжение, боль, слезотечение и тошнота. Но, опять же, опасны не сами специи. Риск заключается в аллергических реакциях и злоупотреблении такими ингредиентами.

Приметы 16 января

Память мученика Гордия

16 января Русская православная церковь чтит память мученика Гордия. Он родился у родителей-христиан в конце III века в городе Кесарии Каппадокийской. Повзрослев, поступил на военную службу и благодаря мужеству был назначен сотником. Когда начались гонения на христиан в начале IV века, Гордий оставил мир и удалился в пустыню, чтобы молиться в одиночестве. В 320 году Гордий открыто выступил перед главой города в защиту христиан, за что был схвачен и казнён через обезглавливание.

Гордеев день

В народе на Руси же в эту дату отмечали Гордеев день. Считалось, что в это время разгуливается нечистая сила, поэтому было принято читать заговоры и применять обереги для защиты от бед и болезней. В этот день не следует рассказывать другим о своих успехах, чтобы из-за хвастовства не лишиться всех достижений. Плохой приметой считалась работа после захода солнца. Особое внимание уделяли домашним животным. Их кормили кашей на молоке, специально испечённым караваем, тщательно убирались в хлеву. Было принято готовить блюда из творога: считалось, что они принесут благополучие в дом.

Погодные приметы 16 января

Ясное небо — к сильным морозам.

Какая погода на Гордея, таким и март будет.

Снегопад — к похолоданию.

Какая погода в этот день, таким и март будет.

На закате солнце садится в тучу — будет снегопад.

Именинники 16 января

16 января именины может отмечать российская певица Ирина Дубцова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодняшний день, 16 января, не богат на именины. Их могут отмечать: Гордей;

Ирина;

Арина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев