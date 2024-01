Всемирный день "Битлз", День ледовара, Гордеев день: праздники и приметы 16 января

Всемирный день "Битлз"

16 января 1957 года в Ливерпуле, в 350 километрах от Лондона, открылся клуб Cavern. Он был оборудован в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны. На сцене там выступали в разных группах будущие участники "ливерпульской четвёрки" — Ричард Старки (Ринго Старр), Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Результатом стало их знакомство и решение создать новый музыкальный коллектив. Группа, сменив несколько названий, в апреле 1960 года стала называться The Beatles. Её первое выступление состоялось в клубе Cavern 9 февраля 1961 года.

В 1965 году впервые прозвучала песня Yesterday, которая стала самым известным творением четвёрки. В 1999 году она была признана в Британии лучшей песней века. В 1967 году The Beatles стали первым коллективом, выступление которого транслировали на весь мир по спутниковому телевидению. Увы, через три года, 10 апреля 1970 года, Пол Маккартни выступил с заявлением о распаде группы, так как в связи с "личными, деловыми и музыкальными разногласиями" не видит возможности продолжения её существования.

День ледовара

День избавления мира от причудливых диет

16 января в России можно отметить забавный праздник — День избавления мира от причудливых диет (Rid the World of Fad Diet and Gimmicks Day). Вот что о нём известно.