Столкнувшийся с "аномалией" лунный аппарат США сгорит в атмосфере Земли

Лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный 8 января в рамках программы США "Артемида", движется в сторону Земли. Об этом информировала компания – разработчик Astrobotic Technology, констатировав, что мягкое прилунение невозможно.

"По нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в её атмосфере", — говорится в сообщении компании в соцсети X.