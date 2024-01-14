Столкнувшийся с "аномалией" лунный аппарат США сгорит в атмосфере Земли
Astrobotic: Лунный аппарат Peregrine движется к Земле и сгорит в её атмосфере
Запуск ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с мыса Канаверал. Обложка © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Лунный посадочный модуль Peregrine, запущенный 8 января в рамках программы США "Артемида", движется в сторону Земли. Об этом информировала компания – разработчик Astrobotic Technology, констатировав, что мягкое прилунение невозможно.
"По нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в её атмосфере", — говорится в сообщении компании в соцсети X.
Напомним, 8 января американская United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракеты Vulcan на Луну. Уточнялось, что модуль Peregrine везёт пять научных инструментов NASA, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян, а также ещё некоторые символические грузы из разных стран мира. Позже сообщалось, что Peregrine столкнулся с "аномалией" и начал терять топливо. По мнению специалиста, в такой ситуации остаётся подлететь как можно ближе к Луне и выполнить научную программу имеющимися средствами.