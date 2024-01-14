В Германии потребовали отставки Шольца на фоне успехов находящейся под санкциями России
Немецкий бизнесмен Дотком: Экономика РФ растёт, а Германия ушла в рецессию
Экономика России растёт, пока Германия сталкивается с рецессией, указал немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его мнению, из-за этого гражданам ФРГ необходимо требовать отставки канцлера Олафа Шольца.
"Россия только что стала крупнейшей экономикой Европы, превзойдя ВВП Германии. В настоящее время Россия является пятой по величине экономикой в мире, несмотря на западные санкции <...> в то время как Германия находится в рецессии. Немцы должны потребовать отставки Олафа Шольца", — написал он в социальной сети X.
Напомним, по данным итальянской газеты La Repubblica, уже в 2024 году Олаф Шольц может досрочно подать в отставку. Потенциальным преемником называют министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого поддерживают немцы. Кроме того, опросы показывают, что подавляющее большинство граждан ФРГ недовольны работой нынешнего канцлера и правительства.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul