Экономика России растёт, пока Германия сталкивается с рецессией, указал немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его мнению, из-за этого гражданам ФРГ необходимо требовать отставки канцлера Олафа Шольца.

"Россия только что стала крупнейшей экономикой Европы, превзойдя ВВП Германии. В настоящее время Россия является пятой по величине экономикой в ​​мире, несмотря на западные санкции <...> в то время как Германия находится в рецессии. Немцы должны потребовать отставки Олафа Шольца", — написал он в социальной сети X.