Песков рассказал о феноменальной способности Путина

Президент России Владимир Путин феноменальным образом помнит все свои обещания и планы и сам принимает непосредственное участие в их исполнении. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин напомнил, что 4 ноября президент в ходе общения с детьми погибших героев СВО на Красной площади сказал одному из мальчиков, что это не последняя их встреча. И действительно, в канун Рождества ребёнок вместе с мамой посетили резиденцию главы государства в Ново-Огарёве.

Песков заявил, что Путин всегда помнит данные им обещания и лично участвует в их исполнении. Видео © Telegram / Зарубин

"Это работает совершенно феноменальным образом. Он запоминает все свои обещания, все планы, которые он с кем-то построил, и сам лично их потом реализует — сам назначает дату, сам выбирает какое-то время, когда он посвободнее, чтобы этим воспользоваться", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале Зарубин.

Песков добавил, что президент внимательно относится к личным письмам и бережно хранит их, пока не обработает.