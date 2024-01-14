Песков рассказал о феноменальной способности Путина
Песков: Путин всегда помнит данные им обещания и лично участвует в их исполнении
Президент России Владимир Путин феноменальным образом помнит все свои обещания и планы и сам принимает непосредственное участие в их исполнении. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин напомнил, что 4 ноября президент в ходе общения с детьми погибших героев СВО на Красной площади сказал одному из мальчиков, что это не последняя их встреча. И действительно, в канун Рождества ребёнок вместе с мамой посетили резиденцию главы государства в Ново-Огарёве.
Песков заявил, что Путин всегда помнит данные им обещания и лично участвует в их исполнении. Видео © Telegram / Зарубин
"Это работает совершенно феноменальным образом. Он запоминает все свои обещания, все планы, которые он с кем-то построил, и сам лично их потом реализует — сам назначает дату, сам выбирает какое-то время, когда он посвободнее, чтобы этим воспользоваться", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале Зарубин.
Песков добавил, что президент внимательно относится к личным письмам и бережно хранит их, пока не обработает.
Ранее представитель Кремля рассказал о другой феноменальной способности главы государства. Песков отметил, что нельзя обладать всеми знаниями, но Путин удивительным образом умеет овладевать ими.