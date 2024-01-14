Потерял сознание на льду: Уральский хоккеист получил тяжёлые травмы при столкновении с соперником

В Асбесте Свердловской области несовершеннолетний хоккеист клуба "Тюменский легион" потерял сознание после столкновения с игроком команды "Хризотил". Как пишет E1.ru, 17-летнего Данилу госпитализировали в Екатеринбург вертолётом санавиации. У него диагностировали травму головы и шейного отдела позвоночника.

По словам тренера парня, подобные столкновения в хоккее случаются часто, однако именно это обернулось серьёзными последствиями. Как отметила врач-анестезиолог местного Центра медицины катастроф, в столице Урала хоккеиста осмотрят хирург, нейрохирург, травматолог и другие узкие специалисты, ему сделают КТ головы и шейного отдела. Спортсмен находится в сознании и может говорить.