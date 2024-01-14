Потерял сознание на льду: Уральский хоккеист получил тяжёлые травмы при столкновении с соперником
На Урале юный хоккеист потерял сознание после столкновения с соперником на льду
В Асбесте Свердловской области несовершеннолетний хоккеист клуба "Тюменский легион" потерял сознание после столкновения с игроком команды "Хризотил". Как пишет E1.ru, 17-летнего Данилу госпитализировали в Екатеринбург вертолётом санавиации. У него диагностировали травму головы и шейного отдела позвоночника.
По словам тренера парня, подобные столкновения в хоккее случаются часто, однако именно это обернулось серьёзными последствиями. Как отметила врач-анестезиолог местного Центра медицины катастроф, в столице Урала хоккеиста осмотрят хирург, нейрохирург, травматолог и другие узкие специалисты, ему сделают КТ головы и шейного отдела. Спортсмен находится в сознании и может говорить.
Тем временем в пресс-службе областной прокуратуры отчитались о начатой проверке, в ходе которой надзорный орган оценит соблюдение законодательства при проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, а также охрану их жизни и здоровья. Кроме того, будет установлено, вовремя ли спортсмену оказали медицинскую помощь.
Напомним, недавно в России отшумел другой случай травмирования несовершеннолетнего спортсмена, который, к сожалению, закончился трагедией: 17 декабря 14-летний Тимофей участвовал в соревнованиях по боксу в Первоуральске Свердловской области. В финальном поединке он пропустил несколько ударов, зашатался и упал на ринг. Скорая долго не могла приехать на вызов из-за закрытого шлагбаума. Возбуждено уголовное дело. Школьника уже похоронили, на церемонию прощания пришёл и его оппонент — автор рокового удара.
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