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Психолог рассказала, как победить синдром "голубого понедельника"

Психолог Мансурова: Бульон поможет справиться с синдромом "голубого понедельника"

15 января, 09:45
Сегодня, 15 января, отмечается так называемый голубой понедельник (Blue Monday), считающийся самым депрессивным днём в году. Обложка © Shutterstock

Сегодня, 15 января, отмечается так называемый голубой понедельник (Blue Monday), считающийся самым депрессивным днём в году. Обложка © Shutterstock

Сегодня, 15 января, отмечается так называемый голубой понедельник (Blue Monday), считающийся самым депрессивным днём в году. Термин был введён британским психологом Клиффом Арналлом, он определил эту дату с помощью математической формулы. Несмотря на то что эта теория считается псевдонаучной, многие действительно могут ощущать себя хуже обычного в третий понедельник января: наиболее остро ощутить окончание праздников, расстроиться из-за подсчёта потраченных за каникулы денег или плохой погоды. О том, как пережить этот день без потерь, узнал Лайф.

Психолог Ирина Мансурова советует снимать душевный и физический дискомфорт, усталость и стресс с помощью пятиминутных дыхательных упражнений (так называемые циклические вздохи). Нужно делать вдох примерно за четыре секунды, выдох — за восемь.

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Второй совет: и на ночь, и утром перед работой можно принять ванну с магниевой солью (1 килограмм на всю ванну). После растворения в тёплой воде она проникает через кожу и усваивается организмом. Но принимать ванну стоит не дольше получаса.

При стрессе из клеток выходят ионы магния, за счёт чего ещё больше усугубляются нервозность и раздражение. 10 минут скандала "помогут" потерять суточную норму такого важного элемента.

Ирина Мансурова

Психолог

При стрессе из клеток выходят ионы магния, за счёт чего ещё больше усугубляются нервозность и раздражение. 10 минут скандала "помогут" потерять суточную норму такого важного элемента.
При стрессе из клеток выходят ионы магния, за счёт чего ещё больше усугубляются нервозность и раздражение. 10 минут скандала "помогут" потерять суточную норму такого важного элемента.

А ещё можете взять на вооружение ароматерапию: отличным решением станут эфирные масла мяты и лаванды. Мансурова также советует гулять: наладить настроение помогут свежий воздух минимум два-три часа в день и ходьба, которая помогает снизить концентрацию гормонов стресса и выработать гормоны радости.

Обратите внимание и на питание: например, стакан куриного бульона включает в себя большое количество глицина (успокаивающее вещество), витамины группы В и ряд минеральных веществ — кальций, магний, цинк, сера, фосфор, медь и фтор. Стакан бульона успокоит расшатанные нервы, даст возможность уснуть и благотворно скажется на состоянии нервной системы.

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Соки и смузи насытят организм необходимыми витаминами. Например, цитрусовые подарят запас витамина С, который отлично снижает уровень гормона стресса. Сельдерей, яблоко, огурец и прочая зелень — также отличное решение для "голубого понедельника". Они помогают справиться и с эмоциональным перенапряжением, и с тревожностью, так как содержат витамины А, С, группы В, антиоксиданты, кальций и магний, железо и цинк.

"В бруснике много калия, который необходим нервной системе, малина богата витамином С, в ней большое количество меди, ароматические соединения черники способствуют повышению настроения. На основе ягод получается хороший успокоительный смузи. Бананы содержат триптофан, способствующий выработке серотонина (его ещё называют гормоном счастья), и также содержат магний, нормализующий работу нервной системы", — добавила Мансурова.

Можно использовать успокоительные травы и настойки валерианы, пустырника, боярышника, мяты, пиона. Принимать можно не более месяца, так как смесь настоек вызывает привыкание. Гипертоникам противопоказаны сборы, в составе которых встречаются элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень, — все они повышают давление.

А вот кофе стоит пить с 10 до 12 часов утра, и не более одной чашки. Если выпить раньше, у вас выработается гормон стресса кортизол и вы станете более тревожным.

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А ранее Лайф рассказывал, как побороть терзающий душу синдром самозванца. Это психологическое явление, которое заставляет людей сомневаться в своих способностях и умениях, а также чувствовать себя недостойными места, должности и так далее.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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