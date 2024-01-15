Раскрыта причина отказа Турции от участия в Давосском форуме
Bloomberg: Турецкая делегация не приедет на ВЭФ в Давосе из-за позиции по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, в Давос должен был отправиться глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, однако этого не произошло.
"Министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне в секторе Газа, не остановил его", — заявили журналисты.
Анкара пока никак не прокомментировала отказ от участия в форуме.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 1971 года. 14 января там состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. Россия не была приглашена на мероприятие. При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу "фарсом". По данным Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.
ТАСС / AP / Denes Erdos