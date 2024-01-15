Раскрыта причина отказа Турции от участия в Давосском форуме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, в Давос должен был отправиться глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, однако этого не произошло.

"Министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне в секторе Газа, не остановил его", — заявили журналисты.