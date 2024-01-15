На Украине раскрыли истинное происхождение высокоточного оружия ВСУ

Почти всё высокоточное оружие, которое используют Вооружённые силы Украины (ВСУ), производится на Западе. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западное производство. Боеприпасы 155-го калибра — это тоже в основном производства других стран", — приводит слова военного "РБК-Украина".