На Украине раскрыли истинное происхождение высокоточного оружия ВСУ
Замглавы ГУР Скибицкий: Почти всё высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе
Почти всё высокоточное оружие, которое используют Вооружённые силы Украины (ВСУ), производится на Западе. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Вадим Скибицкий.
"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западное производство. Боеприпасы 155-го калибра — это тоже в основном производства других стран", — приводит слова военного "РБК-Украина".
Скибицкий добавил, что Украине будет тяжело противостоять России без помощи США и Евросоюза, а в некоторых случаях даже невозможно.
Ранее Лайф писал, что 11 января Белый дом объявил о полном прекращении военных поставок на Украину по причине израсходования бюджетных средств. По мнению отставного американского генерала Бена Ходжеса, без снарядов ВСУ лишатся способности к сопротивлению. А министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин заявил, что Украина никогда не покроет потребности в вооружении за счёт собственного производства.
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