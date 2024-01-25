Татьянин день, День рождения МГУ, День Генерального штаба ВС России: праздники и приметы 25 января Сегодня, 25 января, в России свой главный праздник отмечают учащиеся и педагоги вузов. Также на эту дату приходится день рождения старейшего университета страны и два праздника, посвящённые защитникам Отечества. 24 января, 21:01 25 января отмечается Татьянин день или День российского студенчества. Обложка © Shutterstock

Татьянин день

25 января в России отмечается праздник студенчества — Татьянин день. Это праздник новый, но с многовековой историей. Несколько фактов о нём. Русская православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Татьяны Римской.

В 1755 году в эту дату был подписан императорский указ об учреждении университета в Москве.

С 2005 года является в России официальной памятной датой.

Называется Днём российского студенчества.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 25 января.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Татьянин день в России — это праздник, в котором причудливо переплелись разные традиции и исторические события. Название он получил по имени Татьяны Римской — её память совершается в Русской православной церкви 12 (25) января. По преданию, жила она во II–III веках в Риме. Повзрослев, решила посвятить себя Богу, приняла обет безбрачия. В то время в империи устроили массовые гонения на христиан. Однажды Татьяну схватили и стали заставлять поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она отказалась, за что её пытали, а затем отрубили голову.

Многие столетия на Руси, а затем и в России этот праздник оставался лишь церковным памятным днём. Однако в 1755 году эта дата приобрела новый смысл. Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. В результате сначала Татьянин день стал праздноваться как день рождения МГУ, а затем и как праздник всех учащихся вузов. В 2005 году он был введён официально и получил название — День российского студенчества.

В этот день в церквях проходят молебны, посвящённые Татьяне Римской. В светской части праздника с торжественной речью выступают ректоры. Как в главном университете страны, так и во всех других проходят различные праздничные мероприятия: концерты, конкурсы, гуляния.

У студентов с Татьяниным днём связано несколько примет. Например, в этот день для успешной сдачи сессии надо, тряся зачёткой, выкрикнуть из окна: "Халява, приди!" Считается, что если кто-то из прохожих ответит: "Уже в пути", то это гарантирует успех в учёбе.

В целом же с сегодняшним праздником принято поздравлять всех воспитанников и преподавателей высших учебных заведений страны. Ну и, конечно же, всех Татьян.

День основания МГУ

25 января отмечается День основания МГУ. Фото © Shutterstock

Учитывая всё вышесказанное, 25 января в России свой праздник отдельно отмечает главный вуз страны: на эту дату приходится день основания Московского государственного университета (МГУ). Праздник этот неофициальный, университетский.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 25 января.

Приурочен ко дню выхода указа Елизаветы Петровны в 1755 году.

Московский государственный университет отмечает свой "день рождения" 25 января исходя из того самого указа императрицы Елизаветы Петровны, благодаря которому сегодня же все студенты празднуют Татьянин день.

МГУ носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, поскольку он сыграл большую роль в учреждении этого старейшего российского вуза. По задумке академика необходимо было три факультета: философский (тогда обязательный для всех студентов), медицинский и юридический (где шла дальнейшая специализация). Преподавание предполагалось вести на латыни и русском. Изначально под университет определили здание на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов МГУ получил специально для него построенное здание на Моховой улице. В середине ХХ века был возведён огромный комплекс новых зданий на Ленинских (Воробьёвых) горах.

Университет с первых лет существования начал играть большую роль в распространении научных знаний. Там проходили открытые для всех лекции, появились типография и лавка для продажи книг. Тогда же была открыта университетская библиотека, которая целое столетие заменяла в Москве общедоступную библиотеку.

На сегодняшний день МГУ — это крупнейший классический университет России. В нём обучается около 45 тысяч человек, действуют десятки факультетов, больше десятка научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий. Есть даже свой Медицинский научно-образовательный центр, четыре музея, Ботанический сад, Научный парк, семь филиалов.

День Генерального штаба ВС РФ

25 января отмечается День Генерального штаба ВС РФ. Фото © Shutterstock

25 января в России отмечается праздник, посвящённый главному органу управления армией, — День Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Несколько фактов о нём. Это официальный российский ведомственный праздник.

Ежегодно отмечается 15 января, по календарю не сдвигается.

Приурочен к дате образования такой структуры по указу Екатерины II.

Эффективное применение вооружённых сил возможно только при наличии отлаженной системы управления армией. В России ключевым звеном в ней является Генеральный штаб. Как институт он был официально учреждён высочайшим Указом Екатерины II от 14 (25) января 1763 года. Сейчас эту дату (25 января) и принято считать днём создания российского Генштаба.

Согласно указу императрицы предназначение Генштаба заключалось в том, чтобы "состоять под единственным ведением над всеми… войсками". Развитие этого органа управления проходило в сложной обстановке. Его то упраздняли, то восстанавливали в новом качестве, изменяли название, уточняли структуру и функции. Неизменной оставалась роль этой структуры: Генштаб Вооружённых сил был и является "военным мозгом государства". Он занимается разработкой общих планов военных кампаний и конкретных операций, решает вопросы подготовки войск и штабов, обеспечения условий для их эффективного применения в ходе боевых действий.

На сегодняшний день Генштаб является центральным органом военного управления Минобороны России и основным органом управления ВС РФ. С 2012 года им руководит первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. В состав ГШ ВС РФ входит несколько управлений, в том числе Главное управление (бывшее ГРУ, военная разведка), Национальный центр управления обороной РФ, Восьмое управление (отвечающее за защиту гостайны) и другие.

День штурмана ВМФ России

25 января отмечается День штурмана ВМФ России. Россия. Владивосток. Штурман корабля противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

25 января в России свой праздник отмечают военные моряки, отвечающие за навигацию кораблей и судов. На эту дату приходится День штурмана Военно-морского флота. Это официальный российский профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается 25 января, по календарю не смещается.

Утверждён приказом главнокомандующего ВМФ России в 1996 году.

Приурочен к дате образования в России школы навигации.

Штурманы Военно-морского флота — это военнослужащие, которые отвечают за прокладку курса кораблей, судов и самолётов. Выбор даты для празднования Дня штурмана ВМФ России не случаен. Дело в том, что 25 января 1701 года император Пётр I издал указ об основании Школы математических и навигацких наук. Расположилась она в Москве, в Сухаревой башне. Потребность в таком образовательном учреждении появилась из-за решения строить российский военный флот.

До тех пор, пока в 1996 году День штурмана ВМФ России не установили официально на 25 января, он праздновался в день весеннего и день осеннего равноденствий. Связано это с тем, что именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света: Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе.

Примечательно, что многие известные флотоводцы начинали службу с должности штурмана. Среди них, к примеру, адмиралы С. Горшков, В. Михайлин, А. Михайловский. В одном только Приморском крае имена штурманов флота увековечены в названиях 64 мысов, 12 островов, трёх полуостровов, девяти бухт.

Приметы 25 января

На Руси в Татьянин день было не принято кому-то отказывать в помощи. Считалось, что иначе можно навлечь на себя большие беды. Также под негласным запретом в этот день были ссоры, выяснение отношений. Лучше провести день в мире и работе, учёбе. Кстати, безделие в Татьянин день тоже не приветствовалось. В этот праздник старшая женщина в семье пекла каравай и делила его между всеми домочадцами. Этот хлеб считался символом солнца, его следовало съесть за день.

Погодные приметы 25 января

Ясная погода — к раннему прилёту птиц.

Идёт снег — к дождливому лету.

Метель — к засушливому лету.

Мороз в ясный день — к богатому урожаю.

Вечером небо звёздное, без облаков — к ранней весне.

Именинники 25 января

25 января именины может отмечать российская певица Татьяна Буланова. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Сегодня, 25 января, именины могут отмечать: Савва;

Татьяна;

Илья;

Макар;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев