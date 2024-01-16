В Иракском Курдистане сбили три беспилотника, летевших на базу США в Эрбиле

Три беспилотника, начинённых взрывчаткой и нацеленных на американскую военную базу Харир в Эрбиле, сбили в Иракском Курдистане. Об этом сообщили в пресс-службе Контртеррористической службы автономного региона Ирака. Атаку отразили в 5:05 мск.