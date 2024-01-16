В Иракском Курдистане сбили три беспилотника, летевших на базу США в Эрбиле
Три беспилотника, начинённых взрывчаткой и нацеленных на американскую военную базу Харир в Эрбиле, сбили в Иракском Курдистане. Об этом сообщили в пресс-службе Контртеррористической службы автономного региона Ирака. Атаку отразили в 5:05 мск.
"Сбиты и уничтожены три начинённых взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля", — приводит заявление портал Shafaq news.
Напомним, в ночь на 16 января в районе консульства США и международного аэропорта Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — раздались мощные взрывы. Рядом с воздушной гаванью находится военная база Харир, используемая международной коалицией, возглавляемой Штатами. Позднее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за атаку. Её уже осудили в Белом доме.
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