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16 января, 09:20

В Иракском Курдистане сбили три беспилотника, летевших на базу США в Эрбиле

Три беспилотника, начинённых взрывчаткой и нацеленных на американскую военную базу Харир в Эрбиле, сбили в Иракском Курдистане. Об этом сообщили в пресс-службе Контртеррористической службы автономного региона Ирака. Атаку отразили в 5:05 мск.

"Сбиты и уничтожены три начинённых взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля", — приводит заявление портал Shafaq news.

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Напомним, в ночь на 16 января в районе консульства США и международного аэропорта Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — раздались мощные взрывы. Рядом с воздушной гаванью находится военная база Харир, используемая международной коалицией, возглавляемой Штатами. Позднее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за атаку. Её уже осудили в Белом доме.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Матвей Шандрыголов
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