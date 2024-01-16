Путин: Результаты выборов в новых регионах РФ было невозможно сфальсифицировать
Результаты голосования в новых регионах России было невозможно сфальсифицировать, в отличие от того, как происходит на выборах в США при голосовании по почте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он рассказал, что голосование по почте в США легко фальсифицировать: "скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны вбрасывали в почтовые ящики".
"Но заставить прийти (на избирательный участок. — Прим. Лайфа) невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки — и всё. Здесь же — пришли и проголосовали", — отметил президент, говоря о голосовании в новых регионах в сентябре.
Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. И впервые в них приняли участие и новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на все "старания" Киева, жители этих регионов активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне. В Кремле назвали их состоявшимися.
ТАСС / Алексей Коновалов