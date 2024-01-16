Путин: Результаты выборов в новых регионах РФ было невозможно сфальсифицировать

Результаты голосования в новых регионах России было невозможно сфальсифицировать, в отличие от того, как происходит на выборах в США при голосовании по почте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он рассказал, что голосование по почте в США легко фальсифицировать: "скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны вбрасывали в почтовые ящики".