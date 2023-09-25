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25 сентября, 09:47

В Кремле назвали выборы в новых регионах состоявшимися

Песков: Выборы в новых регионах прошли целиком в правовом поле

Выборы в новых российских регионах прошли полностью в правовом поле. Такую оценку озвучил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись", — указал представитель Кремля.

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"Искренне преклоняюсь": Кириенко отметил героизм избиркомов на выборах в новых регионах

Напомним, что в минувшую субботу, 23 сентября, парламенты новых субъектов РФ избрали своих руководителей. На выборах обошлось без сюрпризов: парламент Луганской Народной Республики избрал главой региона Леонида Пасечника, главой Донецкой Народной Республики был избран Денис Пушилин, депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на пост губернатора региона, а Заксобрание Запорожской области избрало губернатором Евгения Балицкого.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Марина Калегина
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