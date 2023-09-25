В Кремле назвали выборы в новых регионах состоявшимися
Песков: Выборы в новых регионах прошли целиком в правовом поле
Выборы в новых российских регионах прошли полностью в правовом поле. Такую оценку озвучил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись", — указал представитель Кремля.
Напомним, что в минувшую субботу, 23 сентября, парламенты новых субъектов РФ избрали своих руководителей. На выборах обошлось без сюрпризов: парламент Луганской Народной Республики избрал главой региона Леонида Пасечника, главой Донецкой Народной Республики был избран Денис Пушилин, депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на пост губернатора региона, а Заксобрание Запорожской области избрало губернатором Евгения Балицкого.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин