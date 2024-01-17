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17 января, 08:39

Желающим захватить Крым напомнили, что полуостров является частью ядерной державы

Депутат Шонус: США следует помнить, что Крым является частью ядерной державы

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал слова экс-командующего армией США в Европе Бена Годжеса, что полуостров является "решающей территорией" в конфликте, захватить которую ВСУ поможет дальнобойное оружие.

"В США в своём плане, как всегда, упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано", — ответил Шонус.

Зампредседателя комитета парламента Крыма добавил, что обсуждение темы по захвату полуострова — попытка отвлечь украинскую общественность от провального контрнаступления. Такими разговорами, отмечает Шонус, Запад и Украина пытаются запугать россиян, но эти попытки бесполезны.

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Ранее Лайф писал, что планы Североатлантического альянса по захвату полуострова привели только к массовым потерям среди Вооружённых сил Украины. А в январе этого года стало известно, что в 2022 году Залужный хотел провести "дерзкое контрнаступление" на Крым, однако Штаты не поддержали порыв главнокомандующего ВСУ. В США объяснили это тем, что реализация подобного плана Незалежной не по зубам. В настоящее время Залужный перестал говорить о захвате Крыма, переключившись на нерадостные для Украины прогнозы.

Обложка ©

Unsplash / Dmitry Bogatyrev

Ян Поланин
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