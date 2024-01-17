Желающим захватить Крым напомнили, что полуостров является частью ядерной державы

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал слова экс-командующего армией США в Европе Бена Годжеса, что полуостров является "решающей территорией" в конфликте, захватить которую ВСУ поможет дальнобойное оружие.

"В США в своём плане, как всегда, упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано", — ответил Шонус.