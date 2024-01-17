Путин призвал скорее решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке
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Президент России Владимир Путин призвал довести до конца дело с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, 17 января.
Речь идёт в том числе о создании погранперехода на острове Большом Уссурийском в Хабаровском крае. Строительство должно начаться грядущей весной и завершиться в 2026 году. По планам краевых властей, грузопоток через новый пункт пропуска со второго года запуска составит 1 млн тонн грузов. С российской стороны на экспорт в первую очередь пойдут стройматериалы и продукция АПК, а встречный поток — это китайские товары народного потребления, машины и механизмы.
"Нужно, конечно, это довести до конца, тем более что наши партнёры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее", — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее президент выразил мнение, что за Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее России. На прошлой неделе глава государства нашёл важным освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жильё, а до этого пообещал вернуть на рассмотрение кабмина вопрос о северных надбавках. Также президент отметил, что "плоские" тарифы "Аэрофлота" для перелётов на Дальний Восток будут продлены на весь 2024 год.