Путин призвал скорее решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин призвал довести до конца дело с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, 17 января.

Речь идёт в том числе о создании погранперехода на острове Большом Уссурийском в Хабаровском крае. Строительство должно начаться грядущей весной и завершиться в 2026 году. По планам краевых властей, грузопоток через новый пункт пропуска со второго года запуска составит 1 млн тонн грузов. С российской стороны на экспорт в первую очередь пойдут стройматериалы и продукция АПК, а встречный поток — это китайские товары народного потребления, машины и механизмы.