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14 января, 12:45

"Очень достойно": Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО

Путин: Бойцы из регионов Дальнего Востока достойно сражаются в ходе СВО

Бойцы с Дальнего Востока достойно сражаются в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно", — указал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден
Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден

Как сообщал Лайф, 10 января Путин впервые посетил Чукотку. Президент РФ передвигался по удалённому региону на снегоболотоходе и посетил круглогодичный тепличный комплекс, где ознакомился с местными овощами и ценами на привозные, а также провёл встречу с представителями общественности Анадыря. В разговоре с ними глава государства связал с бюрократическими сбоями задержки в выплатах ветеранам СВО и назвал главное достижение России за 2023 год.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов
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