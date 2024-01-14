"Очень достойно": Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО
Путин: Бойцы из регионов Дальнего Востока достойно сражаются в ходе СВО
Бойцы с Дальнего Востока достойно сражаются в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
"Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно", — указал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Как сообщал Лайф, 10 января Путин впервые посетил Чукотку. Президент РФ передвигался по удалённому региону на снегоболотоходе и посетил круглогодичный тепличный комплекс, где ознакомился с местными овощами и ценами на привозные, а также провёл встречу с представителями общественности Анадыря. В разговоре с ними глава государства связал с бюрократическими сбоями задержки в выплатах ветеранам СВО и назвал главное достижение России за 2023 год.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов