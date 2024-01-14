Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, самый сложный этап этого процесса уже пройден и теперь необходимо наращивать темпы.

"На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мёртвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы", — сказал Путин.