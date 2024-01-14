Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден
Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, самый сложный этап этого процесса уже пройден и теперь необходимо наращивать темпы.
"На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мёртвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы", — сказал Путин.
Подводя итоги поездки на Чукотку и в Хабаровский край, российский лидер напомнил, что власти реализуют большую и многовекторную программу по освоению Дальнего Востока. Результаты есть, очень надеюсь, что люди это чувствуют, отметил президент.
Напомним, Владимир Путин посетил Дальний Восток. Так, 10 января глава государства впервые прилетел на Чукотку, где опробовал снегоболотоход, побывал в круглогодичном тепличном комплексе и провёл встречу с представителями общественности Анадыря. Далее следовала поездка российского лидера в Хабаровск, где он ознакомился с мастер-планом развития города и встретился с дальневосточными предпринимателями.