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17 января, 15:00

Штаб Путина сдаст документы в ЦИК для его регистрации на следующей неделе

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина — народный артист РФ Владимир Машков — рассказал о намерении сдать все документы в Центризбирком для его регистрации на следующей неделе. Путин сегодня прибыл в Гостиный Двор в Москве, где уже около месяца работает его штаб.

"С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали 2 миллиона 500 тысяч подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная... Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими", — рассказал Путину Машков.

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А его сопредседатель, комбат "Спарты" Артём Жога, передал Путину слова поддержки от жителей Донбасса и от военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. В ответ Путин передал защитникам самые наилучшие пожелания и подчеркнул, что никогда о них не забывает.

Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года, в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
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