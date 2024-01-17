Штаб Путина сдаст документы в ЦИК для его регистрации на следующей неделе

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина — народный артист РФ Владимир Машков — рассказал о намерении сдать все документы в Центризбирком для его регистрации на следующей неделе. Путин сегодня прибыл в Гостиный Двор в Москве, где уже около месяца работает его штаб.

"С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали 2 миллиона 500 тысяч подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная... Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими", — рассказал Путину Машков.

А его сопредседатель, комбат "Спарты" Артём Жога, передал Путину слова поддержки от жителей Донбасса и от военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. В ответ Путин передал защитникам самые наилучшие пожелания и подчеркнул, что никогда о них не забывает.