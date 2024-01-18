Судья пригрозил выгнать Трампа с заседания по делу писательницы Кэрролл
CNN: Судья пригрозил вывести Трампа из зала заседаний за его громкие комментарии
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Matt Rourke
Экс-президент США Дональд Трамп рисковал быть изгнанным с заседания суда по делу писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в домогательствах и клевете. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Судья Льюис Каплан призвал Трампа к порядку из-за жалоб защиты Кэрролл. Якобы Трамп во время выступления журналистки говорил, что это охота на ведьм, ложь и мошенничество, при этом его слова могли слышать присяжные.
"Господин Трамп имеет право присутствовать на заседании. Но это право может быть утрачено, если нарушать порядок, о чём мне сообщили", — цитирует слова судьи CNN.
Каплан предположил, что Трампу хотелось бы, чтобы его удалили из зала суда. Бывший президент подтвердил, что ему бы это понравилось.
Напомним, журналистка и писательница Элизабет Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Женщина заявила, что встретила Дональда Трампа в универмаге в Нью-Йорке и он заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка девушке, а потом изнасиловал. Присяжные посчитали, что Трамп прикасался к Кэрролл против её согласия и оклеветал писательницу, когда опровергал заявления пострадавшей по этому делу, однако обвинения журналистки в изнасиловании были отвергнуты. Экс-президент назвал решение суда охотой на ведьм и подал встречный иск на журналистку.