Судья пригрозил выгнать Трампа с заседания по делу писательницы Кэрролл

Экс-президент США Дональд Трамп рисковал быть изгнанным с заседания суда по делу писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в домогательствах и клевете. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Судья Льюис Каплан призвал Трампа к порядку из-за жалоб защиты Кэрролл. Якобы Трамп во время выступления журналистки говорил, что это охота на ведьм, ложь и мошенничество, при этом его слова могли слышать присяжные.

"Господин Трамп имеет право присутствовать на заседании. Но это право может быть утрачено, если нарушать порядок, о чём мне сообщили", — цитирует слова судьи CNN.