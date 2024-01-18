В США раскрыли дальнейшие планы Запада и Украины относительно России
The Hill: Запад поможет Украине в нападении на Крым
Запад поможет Вооружённым силам Украины атаковать Крым. Это будет следующим шагом на Чёрном море, сообщает автор американского политического издания The Hill Глен Ховард.
"Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нацелиться на Крым <...> и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, действующих на юге Украины", — говорится в сообщении.
Ховард вспомнил, что Зеленский "умолял Запад помочь Украине разрушить" Крымский мост, предоставив ему крылатые ракеты Taurus. Тогда в правительстве Германии ему отказали из-за возможной "эскалации войны".
Ранее Лайф писал, что Зеленский планирует атаковать полуостров ради геополитических интересов Британии. По его словам, одна из главных целей ВСУ на 2024 год — изоляция Крыма. Контрнаступление на полуостров Незалежная планировала еще в 2022 году, однако США не поддержали намерения главнокомандующего украинской армией.
ТАСС / Сергей Мальгавко