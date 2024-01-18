В США раскрыли дальнейшие планы Запада и Украины относительно России

Запад поможет Вооружённым силам Украины атаковать Крым. Это будет следующим шагом на Чёрном море, сообщает автор американского политического издания The Hill Глен Ховард.

"Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нацелиться на Крым <...> и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, действующих на юге Украины", — говорится в сообщении.