Лавров: Израиль не должен думать, что ему всё можно из-за пережитого холокоста
Израиль не должен думать, что из-за пережитых ужасов Второй мировой войны сегодня ему всё дозволено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
"Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им всё можно сегодня", — сказал Лавров.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "ещё много месяцев" войны против ХАМАС. По его словам, кабмин осознаёт, что вооружённое противостояние требует больших финансовых расходов, поэтому сейчас власти активно продвигают военный бюджет. Напомним, с 7 октября в секторе Газа погибло около 25 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН назвали палестинский анклав местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
ТАСС / Александр Щербак