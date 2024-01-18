Малофеев назвал форум в Давосе сборищем престарелых человеконенавистников
Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев назвал Всемирный экономический форум в Давосе сборищем престарелых человеконенавистников. Так он отреагировал на вирусное видео, которое запустил продюсер иранского происхождения Дамон Имани.
Имани, напомним, выложил видео, на котором якобы прямо с трибуны "посылает" участников форума в Давосе, а заодно и нынешний миропорядок. Видео, конечно, было создано с применением монтажа, тем не менее оно завирусилось в Сети.
"Пошли вы, Клаус Шваб (президент Всемирного экономического форума в Давосе. — Прим. Лайфа), и ваш новый мировой порядок! Мы, люди, рождены свободными. А вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого сидящего в этом зале, можете идти к чёрту", — говорит Имани на этих кадрах.
"Шикарное вирусное видео запустил Дамон Имани, иранец из Дании. На самом деле он не был на сборище престарелых человеконенавистников в Давосе, но сумел ярко выступить против обнаглевших глобалистов. Человечество хохочет над ними и повторяет вслед за Имани: "F*ck yourself, Клаус Шваб, и ваш новый мировой порядок! Мы, люди, рождены свободными. А вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого сидящего в этом зале, можете идти..." — прокомментировал Малофеев.
Он отметил, что в мире становится всё больше несогласных с "новым мировым порядком", который придумал Запад. По словам Малофеева, смотря видео, где посылают Шваба, миллионы людей хотят, чтобы это произошло на самом деле.
Кстати, в Давосе также состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского. К слову, в ходе неё глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан и вовсе назвал встречу фарсом. По информации Bloomberg, мероприятие закончилось ничем. Россия, конечно же, не была приглашена на встречу.
ТАСС / АР / Markus Schreiber