Малофеев назвал форум в Давосе сборищем престарелых человеконенавистников

Имани, напомним, выложил видео, на котором якобы прямо с трибуны "посылает" участников форума в Давосе, а заодно и нынешний миропорядок. Видео, конечно, было создано с применением монтажа, тем не менее оно завирусилось в Сети.

"Пошли вы, Клаус Шваб (президент Всемирного экономического форума в Давосе. — Прим. Лайфа), и ваш новый мировой порядок! Мы, люди, рождены свободными. А вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого сидящего в этом зале, можете идти к чёрту", — говорит Имани на этих кадрах.