Регион

Уведомления отключены

18 января, 18:45

Американскую базу атаковали в иракском Курдистане

Al Arabiya: Базу США в иракском Курдистане атаковал беспилотник

База США рядом с аэропортом города Эрбиля в регионе Иракский Курдистан подверглась атаке беспилотника, в американском посольстве сработали сирены. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своих корреспондентов.

"Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле... Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены", — передают журналисты.

США угодили в ловушку по плану Че Гевары
США угодили в ловушку по плану Че Гевары

Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются атакам с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, на днях военные США сбили три беспилотника, летевших на базу в Эрбиле. А в ночь на 16 января в районе консульства Штатов и международного аэропорта раздались мощные взрывы. Позднее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров