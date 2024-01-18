Американскую базу атаковали в иракском Курдистане
Al Arabiya: Базу США в иракском Курдистане атаковал беспилотник
База США рядом с аэропортом города Эрбиля в регионе Иракский Курдистан подверглась атаке беспилотника, в американском посольстве сработали сирены. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своих корреспондентов.
"Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле... Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены", — передают журналисты.
Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются атакам с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, на днях военные США сбили три беспилотника, летевших на базу в Эрбиле. А в ночь на 16 января в районе консульства Штатов и международного аэропорта раздались мощные взрывы. Позднее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку.
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