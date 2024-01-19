Хуситы подтвердили нанесение удара по американскому танкеру в Аденском заливе
Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ракетного удара по американскому нефтяному танкеру Chem Ranger, который следовал юго-восточнее Эш-Шихра. Такие данные в эфире телеканала Al Masirah озвучил представитель мятежников Яхья Сариа.
По его словам, выпущенные противокорабельные ракеты достигли цели, совершив прямое попадание. Агрессию в отношении судна хуситы назвали местью за недавние удары США и Британии по Йемену.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами", — отметил Сариа.
Напомним, что авиация и флот США и Британии наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в происходящем угрозу эскалации ближневосточного конфликта.
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