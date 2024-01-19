Хуситы подтвердили нанесение удара по американскому танкеру в Аденском заливе

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ракетного удара по американскому нефтяному танкеру Chem Ranger, который следовал юго-восточнее Эш-Шихра. Такие данные в эфире телеканала Al Masirah озвучил представитель мятежников Яхья Сариа.

По его словам, выпущенные противокорабельные ракеты достигли цели, совершив прямое попадание. Агрессию в отношении судна хуситы назвали местью за недавние удары США и Британии по Йемену.