Регион

Уведомления отключены

18 января, 23:00

Хуситы подтвердили нанесение удара по американскому танкеру в Аденском заливе

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ракетного удара по американскому нефтяному танкеру Chem Ranger, который следовал юго-восточнее Эш-Шихра. Такие данные в эфире телеканала Al Masirah озвучил представитель мятежников Яхья Сариа.

По его словам, выпущенные противокорабельные ракеты достигли цели, совершив прямое попадание. Агрессию в отношении судна хуситы назвали местью за недавние удары США и Британии по Йемену.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами", — отметил Сариа.

ВМС Британии зафиксировали новое нападение на судно вблизи Йемена
ВМС Британии зафиксировали новое нападение на судно вблизи Йемена

Напомним, что авиация и флот США и Британии наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в происходящем угрозу эскалации ближневосточного конфликта.

Обложка ©

Flickr / Paul Rioux

Илья Пушкарев
  • Новости
  • йемен
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров