"Условия адские": В Британии предрекли скорую потерю важного плацдарма ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в скором времени могут потерять плацдарм в районе села Крынки. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran.

"Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские", — подчеркнул Меркурис.

Эксперт назвал ситуацию в Крынках тяжелейшей. По его словам, довольно скоро бойцы ВСУ могут потерять эти позиции, что поставит крест на попытках властей Киева возобновить наступление в сторону Крыма.