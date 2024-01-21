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21 января, 07:26

"Условия адские": В Британии предрекли скорую потерю важного плацдарма ВСУ

Эксперт Меркурис: Украинский плацдарм в районе Крынок находится на грани коллапса

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в скором времени могут потерять плацдарм в районе села Крынки. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran.

"Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские", подчеркнул Меркурис.

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Эксперт назвал ситуацию в Крынках тяжелейшей. По его словам, довольно скоро бойцы ВСУ могут потерять эти позиции, что поставит крест на попытках властей Киева возобновить наступление в сторону Крыма.

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А ранее Лайф писал, что морпехи ВСУ в Крынках на восточном берегу Днепра не в состоянии сдержать наступление ВС РФ. Один из украинских разведчиков назвал ситуацию в том регионе плачевной. А немецкие СМИ рассказывали о безжалостной мясорубке, в которой оказались украинские военные на Днепре. По их данным, командование ВСУ отправляет бойцов на заранее обречённые на неудачу бои в районе села Крынки на левом берегу.

Обложка ©

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Дарья Нарыкова
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