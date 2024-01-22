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22 января, 00:13

Сын руководителя Zoom погиб при крушении самодельного самолёта в Калифорнии

NYP: В США 27-летний сын одного из руководителей Zoom погиб в авиакатастрофе

Сын одного из руководителей Zoom Исаак Циммерн, погибший в авиакатастрофе. Обложка © Х / Isaac Zimmern

Сын одного из руководителей Zoom Исаак Циммерн, погибший в авиакатастрофе. Обложка © Х / Isaac Zimmern

В Соединённых Штатах произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom Иоганна Циммерна. Как передаёт New York Post (NYP), речь идёт о 27-летнем Исааке Циммерне.

По данным издания, он находился на борту электрического самодельного самолёта, который потерпел крушение в Калифорнии. В результате аварии вместе с ним погибли четыре человека, одним из которых была его возлюбленная Эмма Уилмер-Шайлз.

Погибший работал в Нью-Йорке на должности старшего операционного сотрудника в бруклинской компании по производству мебели. В настоящее время расследованием этого инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации.

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Ранее Лайф писал, что в горах афганской провинции Бадахшан потерпел крушение чартерный рейс. На борту находилось шесть человек. Стоит отметить, что один из выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане сумел добраться до ближайшего населённого пункта и попросить о помощи.

Алексей Соловьёв
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