Сын руководителя Zoom погиб при крушении самодельного самолёта в Калифорнии

В Соединённых Штатах произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom Иоганна Циммерна. Как передаёт New York Post (NYP), речь идёт о 27-летнем Исааке Циммерне.

По данным издания, он находился на борту электрического самодельного самолёта, который потерпел крушение в Калифорнии. В результате аварии вместе с ним погибли четыре человека, одним из которых была его возлюбленная Эмма Уилмер-Шайлз.