"Достойные сыны Отечества": Жога встретился с ветеранами СВО в девятую годовщину освобождения аэропорта Донецка
Жога встретился с ветеранами СВО в годовщину освобождения аэропорта Донецка
Встреча ветеранов СВО с молодёжью в девятую годовщину освобождения донецкого аэропорта. Обложка © Предоставлено Лайфу
В этом году исполнилось девять лет с момента освобождения аэропорта Донецка от украинской армии, и в честь годовщины ветераны спецоперации собрались с молодёжью ДНР, чтобы вспомнить, как это было. Место встречи они выбрали особенное — избирательный штаб ДНР кандидата в президенты России Владимира Путина.
Жога заявил, что защитники Донбасса — не просто ополчение, а достойные сыны Отечества. Видео © LIFE
Как отметил сопредседатель избирательного штаба Путина, комбат "Спарты" Артём Жога, освобождение аэропорта стало для жителей Донбасса настоящим символом стойкости и высокого боевого духа. Примечательно, что в 2014–2015 годах со стороны ВСУ наступали профессиональные военные формирования, а противостояние им оказывали обычные ополченцы из батальонов "Спарта", "Сомали", "Восток" и другие. Однако, добавил Жога, ополченцы смогли не только противостоять, но и завоевать территорию аэропорта за 242 дня.
"Эта битва — точка отсчёта, когда мы поняли, что мы можем собраться, мы научились организовывать связь и взаимодействовать с другими подразделениями, планировать какие-то операции по зачистке территорий. Внушили страх противнику, он нас начал бояться. Мы не просто ополчение, которое от безысходности взяло в руки оружие, а достойные сыны своего Отечества, для того чтобы вершить такие дела и такие битвы", — сказал комбат "Спарты".
На мероприятии также присутствовали активисты молодёжных организаций и могли задать участникам любые интересующие их вопросы. Так, участники встречи интересовались, что означает быть офицером, и делились историями о том, что их отцы тоже принимали участие в освобождении аэропорта. В конце мероприятия присутствовавшие почтили память погибших героев минутой молчания.
Напомним, 26 мая 2014 года аэропорт Донецка атаковали украинские войска. Всё лето за воздушную гавань продолжались бои с переменным успехом. Используя тяжёлое вооружение и авиацию, боевики ВСУ смогли прорвать блокадное кольцо и значительно усилить гарнизон аэропорта. Очередной штурм был начат защитниками Донбасса в сентябре 2014 года. В ходе боёв была занята большая часть аэропорта, но в новом терминале ВСУ оказали сильное сопротивление и смогли удерживать его до наступления зимы. Решающий штурм был предпринят 10 января, сражения носили крайне ожесточённый характер, боевики неоднократно контратаковали, а здания подверглись практически полному разрушению. К 21 января вся территория аэропорта была полностью освобождена от ВСУ.
А утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". В результате погибло 27 человек, несколько десятков пострадали. В другом районе города при обстреле погиб ещё один мирный житель. Сегодня, 22 января, в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.