В этом году исполнилось девять лет с момента освобождения аэропорта Донецка от украинской армии, и в честь годовщины ветераны спецоперации собрались с молодёжью ДНР, чтобы вспомнить, как это было. Место встречи они выбрали особенное — избирательный штаб ДНР кандидата в президенты России Владимира Путина.

Жога заявил, что защитники Донбасса — не просто ополчение, а достойные сыны Отечества. Видео © LIFE

Как отметил сопредседатель избирательного штаба Путина, комбат "Спарты" Артём Жога, освобождение аэропорта стало для жителей Донбасса настоящим символом стойкости и высокого боевого духа. Примечательно, что в 2014–2015 годах со стороны ВСУ наступали профессиональные военные формирования, а противостояние им оказывали обычные ополченцы из батальонов "Спарта", "Сомали", "Восток" и другие. Однако, добавил Жога, ополченцы смогли не только противостоять, но и завоевать территорию аэропорта за 242 дня.

"Эта битва — точка отсчёта, когда мы поняли, что мы можем собраться, мы научились организовывать связь и взаимодействовать с другими подразделениями, планировать какие-то операции по зачистке территорий. Внушили страх противнику, он нас начал бояться. Мы не просто ополчение, которое от безысходности взяло в руки оружие, а достойные сыны своего Отечества, для того чтобы вершить такие дела и такие битвы", — сказал комбат "Спарты".

На мероприятии также присутствовали активисты молодёжных организаций и могли задать участникам любые интересующие их вопросы. Так, участники встречи интересовались, что означает быть офицером, и делились историями о том, что их отцы тоже принимали участие в освобождении аэропорта. В конце мероприятия присутствовавшие почтили память погибших героев минутой молчания.