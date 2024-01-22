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"Консолидация огромная": В Госдуме оценили количество подписей в поддержку выдвижения Путина

Депутат Матвейчев объяснил огромное количество подписей в поддержку Путина

22 января, 12:11
Сдача в ЦИК РФ подписей в поддержку баллотирующегося в президенты Владимира Путина. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сдача в ЦИК РФ подписей в поддержку баллотирующегося в президенты Владимира Путина. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Консолидация общества вокруг Владимир Путина огромная, и это всё благодаря масштабным позитивным изменениям в России за последние 23 года. Так зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал то количество подписей, которое было собрано для регистрации Путина кандидатом на выборах президента.

"Консолидация огромная, таких результатов, пожалуй, никогда не было, и понятно почему, — это результат, во-первых, деятельности Владимира Владимировича на посту за эти 23 года. Огромная работа проделана, и она видна всей стране. Видно, как улучшились наши регионы, как наша экономика возросла, очередные рекорды по строительству поставлены, растёт экономика в условиях санкций. Это всё потому, что когда-то были приняты важнейшие решения о строительстве дорог, заводов, фабрик", — подчеркнул парламентарий.

Матвейчев добавил, что россияне непосредственно на себе каждый день чувствуют это улучшение их жизни, поэтому большинство наших граждан — 79% — и доверяют Владимиру Путину.

Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба
Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

Напомним, что сегодня, 22 января, в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут 15–17 марта. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, но в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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